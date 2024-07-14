Конор Макгрегор поставил €100 000 на точный счет в финале Евро-2024

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что поставил €100 000 на победу сборной Испании в финале чемпионата Европы по футболу над командой Англии со счетом 3:1.
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