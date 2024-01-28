В Екатеринбурге мужчина сбежал из больницы через окно

В Екатеринбурге пациент из больницы № 24 совершил побег через окно второго этажа. Свидетели сняли видео происшествия, на котором видно, как мужчина без верхней одежды выползает из окна на козырек крыши, а затем прыгает в снег и уходит.
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