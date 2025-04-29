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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Отпусти меня, чувак!» Бадди Хилд ворвался в послематчевое интервью Джимми Батлера

Батлер: «Я люблю этих ребят, с ними так весело. Можно сказать, моя страсть к баскетболу вернулась…» Хилд (тряся Батлера за плечи): «Джимми Батлер! Джимми Батлер!» Батлер: «Отпусти меня, чувак!» Хилд: «А не то что? Что ты сделаешь?» Батлер: «Ничего, мы же на национальном телевидении!» В победном 4-м матче серии с «Хьюстоном» (109:106) форвард «Уорриорс» Джимми Батлер стал самым результативным игроком команды, набрав 27 очков (7 из 12 с игры, 12 из 12 штрафных).

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