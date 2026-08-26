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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская НБА. «Голден Стэйт» встретится с «Коннектикутом», «Сиэтл» примет «Торонто»

«Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Коннектикутом», а «Сиэтл» примет «Торонто». Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Голден Стэйт 27 августа .

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