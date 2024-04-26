Забайкальские казаки провели ежегодные военные сборы для обучения работе с беспилотниками

В Чите 25 апреля начались ежегодные военно-полевые сборы Забайкальского казачьего войска.В пресс-службе правительства Забайкалья сообщили, что два дня они будут обучаться боевой подготовке и поведению в зоне боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии