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Русская весна

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Запад вовсю готовится к выборам… в России, — СВР

Запад вовсю готовится к выборам… в России, — СВР

В Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили: по поступающей в службу информации, ЕС и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре.

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