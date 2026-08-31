В Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили: по поступающей в службу информации, ЕС и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре.
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