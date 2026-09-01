Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна считать Германию стабилизирующей силой в Европе.
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