Склады НАТО опустели из-за помощи Украине

Многие страны европы, состоящие в НАТО, в частности, Германия, Дания, Чехия и Польша, передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе, в результате их собственные склады опустели.
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