Источник: «Ливерпуль» вновь попробует подписать Сарра

«Ливерпуль» рассмотрит возможность вновь попытаться подписать полузащитника «Кристал Пэлас» Исмаилу Сарра в январе 2026 года после того, как не смог договориться о трансфере до летнего дедлайна, сообщает Football Insider.
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