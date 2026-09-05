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Источник: «Ливерпуль» вновь попробует подписать Сарра

«Ливерпуль» рассмотрит возможность вновь попытаться подписать полузащитника «Кристал Пэлас» Исмаилу Сарра в январе 2026 года после того, как не смог договориться о трансфере до летнего дедлайна, сообщает Football Insider.

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