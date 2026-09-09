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Царьград

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Медведи вынудили Кузбасс ввести режим повышенной готовности

Медведи вынудили Кузбасс ввести режим повышенной готовности

В пяти округах Кузбасса введен режим повышенной готовности из-за частых выходов медведей к людям. Евгений Бойко из министерства лесного комплекса сообщил о мерах после инцидентов в Междуреченске и Новокузнецке, где животные напали на людей.

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