СМИ2

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Раз Путин не хочет, значит не встретятся, кого волнует мнение скоморохаПутин не хочет вс...
  • Анатолий Селиванов
    вот так китайцы работают на Свою страну -а наши на Врага (пиндостан и еврожопу).........Китайцы уже испол...
  • Артур васильев
    Нужно не ля,ля,а сразу после санкций разрывать все дип. отношения с США.Отзывать своих дипломатов и выслать нахрен их...Москва введение н...

Принцу Гарри и герцогине Сассекской придется немного творчески поработать

Принцу Гарри и герцогине Сассекской придется немного творчески поработать

Компании Netflix и Spotify попытаются заставить Меган Маркл и принца Гарри выполнить контракты, которые супруги заключили с этими компаниями на миллионы долларов и пока не исполняют свои обязательства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх