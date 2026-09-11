Сбер запустил раздел «Школьные сервисы» для удобства оплаты питания и контроля расходов

В приложении «СберБанк Онлайн» появился новый раздел «Школьные сервисы», который позволяет родителям дистанционно подключать детей к системе школьного питания без бумажных заявлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АКИТ предложила р...
- МВД России предуп...
- В Общественной па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым