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Регионы России

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Сбер запустил раздел «Школьные сервисы» для удобства оплаты питания и контроля расходов

Сбер запустил раздел «Школьные сервисы» для удобства оплаты питания и контроля расходов

В приложении «СберБанк Онлайн» появился новый раздел «Школьные сервисы», который позволяет родителям дистанционно подключать детей к системе школьного питания без бумажных заявлений.

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