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«Бронза» с золотым отливом: Казахстан побил свой рекорд на World Combat Games

«Бронза» с золотым отливом: Казахстан побил свой рекорд на World Combat Games

Десятки казахстанских спортсменов стали триумфаторами престижного турнира в Эр-Рияде. Они поделились впечатлениями от поездки на Всемирные игры боевых искусств и рассказали, почему для нашего спорта важна поддержка со стороны бизнеса.

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