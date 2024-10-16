Цены в столовой Госдумы шокировали всю Россию

В интернете снова обсуждают, что депутаты «зажрались» фото: AIСегодня в сети появилась фотография чека, якобы из столовой Госдумы, где цена за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена в 150 рублей.
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