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Жиго и Понсе уходят из «Спартака», фанаты «Динамо» и «Уфы» тоже против Fan ID, Барти выиграла Australian Open, ковид в сборной России по фигурке, Том Брэди заканчивает карьеру и другие новости

1. Фанаты российских клубов продолжают протестовать против Fan ID – к бойкоту присоединились активные болельщики «Динамо», «Уфы» и «Орла».

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