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Позитив для оптимистов

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Макрон проиграл. Суд разобрал половой вопрос семьи президента и вынес вердикт. Эксперт: «Жена — главный член семьи, она управляет страной».

Макрон проиграл. Суд разобрал половой вопрос семьи президента и вынес вердикт. Эксперт: «Жена — главный член семьи, она управляет страной».

Наташа Рей, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон. Апелляционный суд Парижа окончательно оправдал журналистку Наташу Рей по делу о клевете, которое против неё инициировала первая леди Франции Брижит Макрон.

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