Осуждённого за госизмену трансгендера отправили в мужскую колонию

В Москве из СИЗО №2 «Лефортово» перевели в мужскую колонию осуждённого трансгендера. Согласно информации от «МК», этот арестант стал одним из самых сложных для сотрудников изолятора из-за неясности в его гендерной идентификации.
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