Politico: США выступают против пункта о поддержке Украины в декларации G7

Соединенные Штаты выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявлении G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки», которая проходит в Канаде.
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