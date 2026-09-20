Бюджет надежды на чудо: Украина не знает, как прожить 2027-й

Киев официально готов к зиме на 40%, текущие расходы на 39 млрд гривен (или $875 млн, в том числе, на подготовку энергетики) отложены из-за нехватки средств, зато украинский кабмин в разгар бюджетного кризиса почти полным составом уехал на карпатский курорт Буковель.