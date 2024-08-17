Один из самых популярных в стране туристических городов широко отпраздновал юбилей. В честь тысячелетия Суздаля всех гостей города в течение трех дней удивляли насыщенной культурно-развлекательной программой.
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