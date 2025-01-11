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Тульские новости

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«АКМ» выходит на матч против «Горняка»

«АКМ» выходит на матч против «Горняка»

Начался матч Всероссийской хоккейной лиги между тульским «АКМ» и «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы.В Туле стартовал матч Всероссийской хоккейной лиги между «АКМ» и командой «Горняк-УГМК» из Свердловской области.

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