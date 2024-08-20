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Пролистывание видео в цифровом формате может вызывать скуку и уменьшать удовольствие от просмотра

Пролистывание видео в цифровом формате может вызывать скуку и уменьшать удовольствие от просмотра

Согласно новому исследованию, опубликованному в yнаучном журнале Journal of Experimental Psychology, пролистывание онлайн-видео в поисках развлечения может привести к тому, что человек станет более скучным и менее удовлетворённым контентом.

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