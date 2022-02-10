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Федоров про 1:0 со Швейцарией: «Начали креативить больше, чем надо. Моменты были, но многие из них мы не использовали»

Тренер сборной России Сергей Федоров подвел итоги матча против Швейцарии (1:0) на Олимпиаде-2022. – Как вам вчерашний матч? Кажется, команда тяжело входит в турнир.

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