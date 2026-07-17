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Такер Карлсон: при Вэнсе войны с Ираном не было бы

американский журналист Такер Карлсон в интервью агентству Bloomberg высказал мнение, согласно которому Соединенные Штаты не начали бы военные действия против Ирана, если бы пост президента занимал действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

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