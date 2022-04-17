Судья Брэд Майер стал звездой дня в НХЛ. Он провел последний матч в 23-летней карьере

Судья Брэд Майер стал звездой дня в НХЛ, он завершил 23-летнюю карьеру. 54-летний арбитр работал на матче «Калгари» — «Аризона» (9:1), который стал для него последним в карьере.
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