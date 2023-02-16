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В декабре 2022 года Россия сократила объем вложений в госбумаги США в 3,3 раза

В декабре 2022 года Россия сократила объем вложений в госбумаги США в 3,3 раза

В декабре прошлого года Россия сократила объем вложений в государственные бумаги США в 3,3 раза. Минфин США опубликовал документы, анализ которых позволяет сделать такой вывод.

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