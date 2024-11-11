Ученые исследуют причины постоянного развития человеческой культуры

Недавнее исследование, проведённое учеными из Университета штата Аризона (Arizona State University), выдвигает предположение о том, что уникальная сила человеческой культуры заключается не в её способности накапливать знания, как считалось ранее, а в её «открытости».
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