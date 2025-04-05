СМИ: братья из Курской области увезли мать на садовой тачке

Два брата, проживающие в селе Заолешенка Курской области, после объявления опасности атаки беспилотников эвакуировались пешком, а пожилую маму вывозили на обычной садовой тачке, сообщил один из них по имени Николай .
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