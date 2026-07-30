CBS сообщил: дроны ускорят защиту школ в США от стрельбы

CBS сообщил, что школы в трех штатах США тестируют дроны для защиты на случай стрельбы. Беспилотники от Mithril Defense движутся со скоростью до 80 км/ч, оснащены перцовым спреем и управляются дистанционно.
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