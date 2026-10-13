Чему учат Россию договоренности США с Ираном

Опыт Ирана показывает, что письменные обещания Вашингтон дает, когда затягивание конфликта бьет по нему самому, но держится за них недолго Фото: Jonathan Ernst/Reuters Исламабадский меморандум: обещания на десять дней 17 июня 2026 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M В три раза увелич...
- США выступают за ...
- Путин освободил Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым