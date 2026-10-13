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Чему учат Россию договоренности США с Ираном

Чему учат Россию договоренности США с Ираном

Опыт Ирана показывает, что письменные обещания Вашингтон дает, когда затягивание конфликта бьет по нему самому, но держится за них недолго Фото: Jonathan Ernst/Reuters Исламабадский меморандум: обещания на десять дней 17 июня 2026 г.

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