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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Аргентины 6 побед в 7 матчах отбора ЧМ-2026, поражение – от Уругвая

Сборная Аргентины разгромила Чили (3:0) в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. «Альбиселесте» по–прежнему лидируют в турнире, одержав 6 побед.

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