Официально: бегство украинцев из своей страны стало прибыльным бизнесом контрабандистов

Количество контрабанды через границы Украины с ЕС уменьшилось на 30-40% из-за того, что контрабандисты теперь переключились с переправки товаров и машин на нелегальную переправку через границу уклонистов от мобилизации в ВСУ.
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