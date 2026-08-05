«С 7 августа все изменится»: Wildberries принял новое решение для покупателей

В начале августа покупатели Wildberries могут заметить изменения в привычной работе сервиса. Как следует из разъяснений компании и комментариев на официальных ресурсах, с 7 августа маркетплейс планирует поэтапно корректировать условия и сроки доставки заказов в ряде регионов.
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