«С 7 августа все изменится»: Wildberries принял новое решение для покупателей

В начале августа покупатели Wildberries могут заметить изменения в привычной работе сервиса. Как следует из разъяснений компании и комментариев на официальных ресурсах, с 7 августа маркетплейс планирует поэтапно корректировать условия и сроки доставки заказов в ряде регионов.