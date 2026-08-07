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На Земле сохранились потомки других рас или это такие мутации?

На Земле сохранились потомки других рас или это такие мутации?

На Земле сохранились потомки других рас или это такие мутации? В индонезийской деревне Кедунгканг, что на острове Суматра, живет семья, чья внешность стала поводом для мистификаций, прозвищ и одновременно примером жизненной стойкости.

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