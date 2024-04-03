Беглов: «Петербург чтит память погибших в теракте 3 апреля 2017 года»

Губернатор обратился к горожанам в седьмую годовщину трагедии в метро Губернатор Северной столицы Александра Беглов напомнил, что семь лет назад от бесчеловечных действий террористов на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек.