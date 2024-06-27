Почти итальянец

Сорокин и кроссовер SWM G05 Pro в гусиной столице России[{"type":"announce","attr":{},"content":"Для третьей кулинарно-краеведческой поездки я выбрал семиместный кроссовер SWM G05 Pro и провинциальный город Кологрив, что в Костромской области.
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