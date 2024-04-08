США размещает у Тайваня истребители с самым низким показателем готовности в ВВС

Другой замены своим F-15C / D Eagle ВВС США не нашли.ВВС США развертывает на авиабазе Кадена, Окинава, ближайшей Тайваню истребители-невидимки F-22 Raptor с самым низким показателем готовности в ВВС, так как иной замены своим устаревшим F-15C / D Eagle нет, сообщает журнал MilitaryWatch.