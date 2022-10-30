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Путин выразил соболезнования президенту Кореи после гибели людей при давке в Сеуле

Путин выразил соболезнования президенту Кореи после гибели людей при давке в Сеуле

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму южнокорейскому лидеру Юн Сок Елю, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией на праздновании Хэллоуина в Сеуле.

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