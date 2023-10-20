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Hill: властям США не следует жертвовать Израилем ради помощи Украине

Hill: властям США не следует жертвовать Израилем ради помощи Украине

Председатель фонда "Наследие" Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в статье для издания Hill заявили, что властям США не стоит приостанавливать помощь Израилю из-за Украины.

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