Юань вряд ли сможет закрепиться выше 13 руб. в ближайшие дни

В четверг биржевой курс юаня второй день подряд тестировал отметку в 13 руб., но так и не смог закрепиться выше нее на фоне благоприятного внешнего фона, поддерживаемого началом цикла снижения ключевой ставки в США, который, судя по прогнозам самого Федрезерва, да и исходя из статистики, будет ощутимым: продолжилось ралли на мировых фондовых рынках, подтолкнув американский S&P500 и немецкий DAX на исторические максимумы, нефть марки Brent - вернув к 75 долл.