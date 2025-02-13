Reddit намекает на расширенный поиск на базе искусственного интеллекта

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман сообщил, что в 2025 году сайт онлайн-форумов планирует запустить обновленный поиск, который поможет пользователям ориентироваться в социальной сети и сможет отвечать на «субъективные сложные [и] интересные вопросы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии