Reddit намекает на расширенный поиск на базе искусственного интеллекта

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман сообщил, что в 2025 году сайт онлайн-форумов планирует запустить обновленный поиск, который поможет пользователям ориентироваться в социальной сети и сможет отвечать на «субъективные сложные [и] интересные вопросы».