Зурабишвили обвинила власти Грузии во вражеской политике по отношению к Западу

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что перенос грузино-американских военных учений «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок, а затем решение ЕС заморозить выделение Минобороны €30 млн являются результатом необдуманной и вражеской политики властей республики по отношению к партнерам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии