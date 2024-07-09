Зурабишвили обвинила власти Грузии во вражеской политике по отношению к Западу

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что перенос грузино-американских военных учений «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок, а затем решение ЕС заморозить выделение Минобороны €30 млн являются результатом необдуманной и вражеской политики властей республики по отношению к партнерам.