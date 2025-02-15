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Блогер-танцор Никита Горбунов скончался от рака на 17-ом году жизни

Блогер-танцор Никита Горбунов скончался от рака на 17-ом году жизни

В 2023 году у юноши обнаружили острый лимфобластный лейкоз.Никита Горбунов, тюменский танцор и блогер, скончался на 17-ом году жизни из-за онкологического заболевания.

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