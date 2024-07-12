Более 20 стран подписали на саммите НАТО «Украинский договор»

Документ призван ускорить усилия по военной поддержке Киева.фото: pixabay.com/Reiseblogger--> На полях саммита НАТО в Вашингтоне главы 24 стран оставили свои подписи под документом для ускорения усилий по военной поддержке Киева.
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