НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

IBM пообещала инвестировать $150 млрд в США в течение пяти лет, но где она возьмё...

IBM пообещала инвестировать $150 млрд в США в течение пяти лет, но где она возьмё...

IBM пообещала инвестировать $150 млрд в США в течение пяти лет, но где она возьмёт столько денег — не сказалаIBM объявила о планах инвестировать в расширение присутствия в США в течение пяти лет $150 млрд, в том числе более $30 млрд на исследования, а также разработку мейнфреймов и квантовых компьютеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх