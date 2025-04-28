IBM пообещала инвестировать $150 млрд в США в течение пяти лет, но где она возьмё...

IBM пообещала инвестировать $150 млрд в США в течение пяти лет, но где она возьмёт столько денег — не сказалаIBM объявила о планах инвестировать в расширение присутствия в США в течение пяти лет $150 млрд, в том числе более $30 млрд на исследования, а также разработку мейнфреймов и квантовых компьютеров.