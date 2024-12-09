Отличить натуральное от имитации: в России создают ГОСТ на фермерскую продукцию

В России разрабатывают ГОСТ для фермерской продукции. Новый стандарт позволит малым предприятиям выставлять свои товары на полках сетевых магазинов, а покупателям отличить действительно натуральный продукт от имитации.
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