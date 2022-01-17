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Посадят - не посадят? Политологи прогнозируют домашний арест для Порошенко и невозможность раскачать майдан

Посадят - не посадят? Политологи прогнозируют домашний арест для Порошенко и невозможность раскачать майдан

До премьеры шоу «Типа арест Порошенко» остаются считанные часы – сегодня утром борт из Варшавы должен вернуть бывшего президента Украины на родину.

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