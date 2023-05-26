Слово и дело

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Медведев посоветовал Маску подумать над изменением Конституции США

Медведев посоветовал Маску подумать над изменением Конституции США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что на месте миллиардера Илона Маска подумал бы над изменением американской конституции.

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