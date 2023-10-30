Политолог Марков: нет ничего феноменального в заявлениях экс‑премьера Украины

РИАМО - 30 окт. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров абсолютно пророссийский человек, который констатирует факты, сообщил РИАМО политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
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