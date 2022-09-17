Daily Storm

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Байден пригрозил России последствиями в случае использования ядерного или химического оружия

Байден пригрозил России последствиями в случае использования ядерного или химического оружия

Ранее глава Минобороны РФ Шойгу назвал «абсолютной ложью» слухи о возможном применении этих вооруженийПрезидент США Джо Байден заявил, что Россию ждут последствия на международном уровне, если она применит ядерное или химическое оружие на Украине.

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