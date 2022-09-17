Байден пригрозил России последствиями в случае использования ядерного или химического оружия

Ранее глава Минобороны РФ Шойгу назвал «абсолютной ложью» слухи о возможном применении этих вооруженийПрезидент США Джо Байден заявил, что Россию ждут последствия на международном уровне, если она применит ядерное или химическое оружие на Украине.
Ранее глава Минобороны РФ Шойгу назвал «абсолютной ложью» слухи о возможном применении этих вооруженийПрезидент США Джо Байден заявил, что Россию ждут последствия на международном уровне, если она применит ядерное или химическое оружие на Украине.
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